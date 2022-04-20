Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 21:57

Определились четвертьфинальные пары женской гандбольной суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Матчем в Звенигороде завершился первый раунд плей-офф женского чемпионата России. «Звезда» с преимуществом в семнадцать мячей разгромила «Уфу-Алису» и вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Астраханочкой».

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары.

1/4 финала

«Университет» — ЦСКА

«Динамо-Синара — «Ростов-Дон»

«Лада — «Кубань»

«Астраханочка» — «Звезда»

Матчи за 9-12-е места

«Луч» — «АГУ-Адыиф»

«Уфа-Алиса» — «Ставрополье»

Матчи пройдут 29 апреля и 5 мая

ГК Ростов-Дон
0
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Звезда» обыграла «Уфу-Алису» в первом матче 1/8 финала женской Суперлиги
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости