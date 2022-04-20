Определились четвертьфинальные пары женской гандбольной суперлиги

Матчем в Звенигороде завершился первый раунд плей-офф женского чемпионата России. «Звезда» с преимуществом в семнадцать мячей разгромила «Уфу-Алису» и вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Астраханочкой».

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары.

1/4 финала

«Университет» — ЦСКА

«Динамо-Синара — «Ростов-Дон»

«Лада — «Кубань»

«Астраханочка» — «Звезда»

Матчи за 9-12-е места

«Луч» — «АГУ-Адыиф»

«Уфа-Алиса» — «Ставрополье»

Матчи пройдут 29 апреля и 5 мая