Определились четвертьфинальные пары женской гандбольной суперлиги
Матчем в Звенигороде завершился первый раунд плей-офф женского чемпионата России. «Звезда» с преимуществом в семнадцать мячей разгромила «Уфу-Алису» и вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Астраханочкой».
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары.
1/4 финала
«Университет» — ЦСКА
«Динамо-Синара — «Ростов-Дон»
«Лада — «Кубань»
«Астраханочка» — «Звезда»
Матчи за 9-12-е места
«Луч» — «АГУ-Адыиф»
«Уфа-Алиса» — «Ставрополье»
Матчи пройдут 29 апреля и 5 мая
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