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Сегодня, 12:58

ЦСКА вышел в полуфинал Суперлиги

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Левый полусредний ЦСКА Илья Белевцов.
Фото Василий Пономарев

В ответной домашней игре против «Динамо» Астрахань армейцы вновь одержали победу и обеспечили себе выход в полуфинал. Прошедший матч и будущего соперника прокомментировал левый полусредний ЦСКА Илья Белевцов.

«Эмоции от игры у меня максимально положительные. Лично меня она зарядила на последующие встречи. Я почувствовал уверенность на площадке, победы всегда мотивируют. Соперник был для нас не самый простой и удобный. «Динамо» приехало с отличным настроем. Ребята получали удовольствие от встречи, были раскованны на площадке. Терять им было уже нечего, сражались до конца, — рассказывает Белевцов.

— Сейчас расслабляться и отдыхать времени нет. Да, мы показали хороший результат в прошедших играх, но впереди нас ждет уже более серьезный соперник. Мы понимаем, что сейчас проходит самая важная часть сезона, результат зависит от каждого мяча. «Пермские медведи», с которыми мы встретимся в полуфинале, очень боевая команда. У них хороший подбор игроков, да и характер имеется. Так что продолжаем тренироваться, прорабатывать ошибки и настраиваться на победы и выход в финал".

Первая игра полуфинала против «Пермских медведей» для ЦСКА состоится на выезде 8 мая.

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