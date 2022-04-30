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Сегодня, 17:43

Стали известны пары полуфинала плей-офф чемпионата России по гандболу

Иван Шитик
Корреспондент
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30 апреля определились все участники мужского чемпионата России по гандболу.

Последними путевку завоевали «Чеховские медведи». Подмосковный клуб дома разгромил уфимский «Акбузат» с разницей в 15 мячей.

Таким образом, сформированы полуфинальные пары.

ЦСКА — «Пермские медведи»

«Чеховские медведи» — «Нева»

Также определены участники утешительного турнира за 5-8-е места.

«СГАУ-Саратов» — «Динамо»

«Донские казаки-ЮФУ» — «Акбузат»

ГК Чеховские медведи
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