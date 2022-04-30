Стали известны пары полуфинала плей-офф чемпионата России по гандболу
30 апреля определились все участники мужского чемпионата России по гандболу.
Последними путевку завоевали «Чеховские медведи». Подмосковный клуб дома разгромил уфимский «Акбузат» с разницей в 15 мячей.
Таким образом, сформированы полуфинальные пары.
ЦСКА — «Пермские медведи»
«Чеховские медведи» — «Нева»
Также определены участники утешительного турнира за 5-8-е места.
«СГАУ-Саратов» — «Динамо»
«Донские казаки-ЮФУ» — «Акбузат»
Новости