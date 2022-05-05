«Звезда» и тольяттинская «Лада» вышли в полуфинал женского чемпионата России по гандболу

«Звезда» обыграла «Астраханочку» в ответном матче четвертьфинала женского чемпионата России по гандболу — 28:27.

Команда из Звенигорода одержала победу по сумме двух матчей со счетом 54:50 и вышла в полуфинал чемпионата страны.

В параллельном матче «Лада» выиграла у «Кубани» — 36:25. Тольяттинская команда одержала победу по сумме двух встреч со счетом 65:57 и также прошла в полуфинал чемпионата России.

Сегодня, 5 мая определятся еще два клуба-полуфиналиста в парах «Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» (счет в первом матче — 34:22) и ЦСКА — Университет Ижевск (счет в первом матче — 40:20).

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала

«Астраханочка» (Астрахань) — «Звезда» (Звенигород) — 27:28 (15:13)

«Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) — 36:25 (18:11)