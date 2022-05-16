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Сегодня, 15:00

ЦСКА вышел в финал чемпионата России по гандболу

Читать «СЭ» в
Игровой момент в матче между ЦСКА и «Пермскими медведями».
Фото Василий Пономарев

14 мая состоялась вторая игра полуфинала Суперлиги, где ЦСКА вновь сразился с «Пермскими медведями». Одержать победу армейцам не удалось, но выход в финал они себе обеспечили (25:29). Прошедшую встречу прокомментировал вратарь Станислав Третынко, совершивший 37% сейвов за матч.

— Эмоции у меня, как и у всей команды, думаю, противоречивые. Был расстроен проигрышу, но при этом рад выходу в финал, — отмечает Третынко. — Команда соперника отлично показала себя. Ребята продемонстрировали свои бойцовские качества и сумасшедший настрой. А нам, наверное, помешала небольшая расслабленность после победы в первой встрече в Перми. «Пермские медведи» же, наоборот, до последнего боролись. Но и мы не сдались, нельзя было отступать. Так что собрались с последними силами и до конца бились за выход в финал.

Первая игра финала, где ЦСКА встретится с «Чеховскими медведями», состоится 23 мая на домашней арене.

Василиса Воробкова

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ЦСКА и «Чеховские Медведи» сыграют в финале мужского чемпионата России по гандболу
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