От лиги до чемпионата мира

Сотрудничество Федерации гандбола России и Китайской ассоциации гандбола выходит на новый уровень.

Во времена, когда весь российский спорт оказался в сложном положении, руководство ФГР развило невероятный уровень активности. Меньше недели назад состоялись переговоры с коллегами из Белоруссии, на которых было принято принципиальное решение о создании нового мужского клубного турнира.

А уже в воскресенье в Москву прилетела большая делегация из Китая. В ее составе глава национальной ассоциации Ван Тао, другие официальные лица и больше трех десятков спортсменов из мужских и женских национальных сборных. Причем до российской столицы с пересадками им пришлось добираться около трех суток.

Первая ласточка

В понедельник Ван Тао встретилась с руководителем ФГР Сергеем Шишкаревым — стороны долго обсуждали самые разные совместные проекты. А тем временем китайские гандболисты уже начали тренировки в Москве, которые продлятся несколько месяцев.

— Это первое серьезное мероприятие в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, договоренности о которых были достигнуты во время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпиня в преддверии зимней Олимпиады, — подчеркнул Шишкарев. — Наши гости получат возможность тренироваться по российским методикам под руководством ведущих специалистов. К работе с китайскими сборными будут привлечены Велимир Петкович и Людмила Бодниева. 22-23 апреля в Москве пройдет международный турнир, в котором примут участие первая и молодежная сборные России, а также национальные команды Китая и Белоруссии. Это уже хороший соревновательный уровень. Продумываем и возможность спаррингов для китайской мужской сборной — вероятно, она сыграет с каким-то из клубов OLIMPBET Cуперлиги.

Также, по словам Шишкарева, юных китайских гандболистов 2005-2007 годов рождения пригласили на традиционный международный фестиваль в Тольятти, проводящийся уже два десятка лет и ежегодно собирающий около 2,5 тысячи ребят и девчат. Ранее интерес к участию в нем проявляли и представители Белоруссии.

— В прошлом году мы подписали меморандум о сотрудничестве с ФГР и теперь, приехав в Россию, рассчитываем на динамичное воплощение планов, зафиксированных в этом документе, — сказала Ван Тао. — Здесь мы будем интенсивно тренироваться под руководством российских специалистов, а также проводить товарищеские матчи. Мы надеемся повысить уровень нашего гандбола и внести свою лепту в развитие китайско-российского сотрудничества.

Интенсивный диалог

Если с белорусскими коллегами ФГР договорилась о создании новой мужской лиги, то с китайскими обсуждается проект женской Дальневосточной лиги. Причем не исключено, что на каком-то этапе к ней смогут присоединиться и другие страны региона, например Южная Корея или Япония. Но пока это только проект.

— В ходе переговоров с коллегами мы также обсудили возможность проведения товарищеского матча между женскими сборными России и Китая во время проведения международного экономического форума во Владивостоке, — отметил Шишкарев. — Если не будет наложения на календарь китайской команды в азиатских турнирах, то такой матч способен произвести впечатление.

Важное место в проектах сотрудничества занимает один из крупнейших международных турниров в мире гандбола. ФГР не так давно получила право провести женский Евро-2026, но останавливаться на этом не собирается.

— Вполне реально при таком интенсивном диалоге и построении горизонтальных связей подать совместную заявку России и Китая на проведение женского чемпионата мира в 2029 или 2031 годах, — считает Шишкарев. — Соревнований такого масштаба совместно двумя такими большими странами никогда не проводилось. Думаю, это может быть очень интересно, особенно с учетом внимания руководства ИГФ и лично Хассана Мустафы к развитию этого региона и гандбола в Китае.