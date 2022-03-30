От Москвы до Бреста. Российский гандбол адаптируется к новым условиям

Открытые письма, судебные разбирательства и новые международные турниры — как ФГР решает проблемы последних недель.

Все российские гандбольные клубы и сборные в конце февраля постигла та же участь, как и их коллег из других видов спорта. Решениями международной и европейской федераций они были отстранены от выступлений.

А ведь только в декабре женская национальная команда в обновленном составе неплохо сыграла на чемпионате мира, а мужская в январе показала лучший за последние годы результат на Евро. Сразу несколько клубов готовились сыграть в плей-офф еврокубков. Но теперь все это поставлено на паузу, и Федерации гандбола России нужно в ежедневном режиме работать над новыми вызовами.

Письма и суды

Между прочим, в феврале — марте свои сборы провели как женская, так и мужская национальные команды. Пусть девушкам не суждено было сыграть матчи отбора на Евро-2022 с Польшей, а мужчинам провести товарищеские встречи с Сербией, и те и другие отлично потрудились на базе в Новогорске. Более того, главный тренер мужской сборной Велимир Петкович прямо заявил, что не будет, подобно ряду легионеров в разных видах спорта, покидать свой пост и продолжит работу.

Тем временем ФГР начала борьбу за права российских спортсменов. Сначала с открытыми письмами к международным федерациям выступили капитаны как молодежных, так и взрослых сборных. А затем решения ЕГФ и ИГФ были опротестованы и в судебном порядке.

Кстати, как пояснял юрист федерации Максим Гулевич, в гандболе эта процедура отличается от многих других федераций. Для начала нужно обратиться в специальные суды ЕГФ и ИГФ, в случае отклонения жалоб — в апелляционные инстанции. И лишь после второго отказа можно будет обращаться в Спортивный арбитражный суд.

На данный момент известно, что суд ЕГФ отклонил ходатайство ФГР о временном снятии запрета на выступления для сборных и клубов на время разбирательства — его завершение ожидается в первой половине апреля. Но российская федерация, конечно, сдаваться не планирует и пойдет до конца.

29 марта в Москве состоялась встреча делегаций Федерации гандбола России и Белорусской федерации гандбола. Сергей Шишкарев и Владимир Коноплев. ФГР

Новая лига

Но если решения в итоге окажутся не в нашу пользу, а изоляция российского спорта затянется, ФГР параллельно прорабатывает и другие варианты. Уже известно, что во вторник в Москву приезжала большая делегация Белорусской федерации гандбола во главе с Владимиром Коноплевым. Их принимали глава ФГР Сергей Шишкарев, гендиректор Лев Воронин и другие руководители организации.

— Наши переговоры можно назвать не просто продуктивными, а очень успешными, — сказал Шишкарев пресс-службе ФГР. — Мы наметили много плоскостей дальнейшего сотрудничества.

Пожалуй, главным из пунктов можно считать решение о создании международной мужской лиги — в нее войдут от шести до восьми клубов, которые будут играть в даты проведения еврокубковых матчей. Учитывая, что в Белоруссии есть такой клуб, как участник Лиги чемпионов «Мешков-Брест», уровень турнира будет высоким. Представители двух федераций в ближайшее время разработают все детали лиги, которая может стартовать уже в сентябре нынешнего года.

Кроме того, белорусская сторона очень заинтересована как в выступлении на всероссийских детско-юношеских соревнованиях, так и в приглашении наших команд на свои старты. Также планируются совместные сборы национальных команд, тренерские семинары и мастер-классы.

Кстати, встреча с белорусскими коллегами стала лишь первой ласточкой. В ближайшее время планируется провести аналогичное мероприятие и с представителями Китая. Более того — в конце апреля в Москве должен состояться женский международный турнир с участием сборных России, Белоруссии и Китая, а также российской молодежки. И если все пройдет успешно, такие соревнования могут стать первыми среди российских сборных по игровым видам спорта начиная с конца февраля.

— В апреле мы ждем приезда большой делегации китайских спортсменов, — отметил Шишкарев. — Это гандболистки и гандболисты первой и молодежной сборных. Они будут тренироваться на базе «Луча». В Китае задача развивать гандбол стоит на самом высоком уровне, и мы готовы оказать им профессиональную помощь.