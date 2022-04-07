Интрига на берегах Кубани

9-10 апреля в Краснодаре пройдут решающие матчи второго по рангу турнира страны.

Нынешняя весна для российского гандбола стала порой открытий. А если вспомнить про надвигающийся День космонавтики, то на ум придет другая ассоциация — время первых. Только недавно отгремел «Финал четырех» мужского Кубка России, который с успехом организовали в не принимавшем ранее матчей такого ранга Буденновске, как уже на пороге такая же стадия женского турнира.

9 из 10 последних розыгрышей равных себе не знали гандболистки «Ростов-Дона». Но семь из этих титулов они взяли на своей площадке. Интересно, что нарушившая гегемонию в 2014-м «Звезда» тоже победила дома, в Звенигороде. Теперь же лучшие команды Кубка России отправятся в Краснодар. Женский Кубок России здесь не разыгрывали никогда, а вот мужской «Финал четырех» в 2017 году завершился победой местного СКИФа.

Поиск «Виктории»

Найдется ли у прекрасного пола своя «Виктория», что с латыни переводится как «победа»? Такой вопрос у болельщиков возник после завершения мужского Кубка страны, где хозяева площадки из ставропольского «Виктора» начали «Финал четырех» в статусе лошадки темнее некуда. А закончили с призом в руках, сокрушив в сериях пенальти два ведущих клуба страны — «Чеховских медведей» и ЦСКА.

Претендует ли на такую же роль «Кубань»? С одной стороны, в последних 12 розыгрышах Кубка хозяева «Финала четырех» как минимум доходили до финала. В последний раз главный матч прошел без домашней команды еще в 2009-м, когда «Звезда» и тольяттинская «Лада» разыграли титул в... Ростове-на-Дону.

С другой стороны, соперником «Кубани» по полуфиналу будет действующий обладатель трофея «Ростов-Дон», который в Кубке не проигрывает уже много лет. Да и таблица OLIMPBET Суперлиги недвусмысленно намекает, что эти две команды сейчас стоят даже не рядом друг с другом по уровню. И на предыдущей стадии ростовчанки в сверхнапряженной встрече переиграли «Ладу», которая выглядит куда более грозным оппонентом. С тех пор еще и вернулась на площадку лидер «Ростов-Дона» Анна Вяхирева. Но, как лишний раз доказали игры мужчин в Буденновске, в кубковых турнирах такие расклады порой мало что значат — надо просто выиграть конкретный матч. Или два.

Столкновение характеров

Уже на текущей неделе пришло радостное для болельщиков известие — краснодарские власти разрешили увеличить норму заполнения трибун ДС «Олимп» до 50%. Это значит, что мы можем рассчитывать на отличную атмосферу на арене — такую, какую недавно создали болельщики в Буденновске.

В субботу до южного дерби «Кубани» и «Ростов-Дона» в первом полуфинале сойдутся ЦСКА и «Звезда». Московский клуб в нынешнем сезоне мощно выглядит в чемпионате страны, но Кубок России для красно-синих пока настоящая терра инкогнита. В их пока не долгой истории есть финал 2020 года, проигранный «Ростов-Дону», а вот в прошлом сезоне армейская команда вылетела еще в четвертьфинале. Причем от рук «Астраханочки», которую в нынешнем году остановила как раз «Звезда».

Армейские девушки будут максимально настроены. Зато «Звезда» имеет в послужном списке четыре победы в Кубках России и по их числу уступает только «Ростов-Дону». Поэтому подмосковный клуб вполне можно считать обладателем пресловутого «кубкового характера». А он в таких встречах значит немало.

Кубок России. Женщины

OLIMPBET «Финал четырех»

9 апреля, суббота

13.00. «Звезда» — ЦСКА

16.00. «Ростов-Дон» — «Кубань»

10 апреля, воскресенье

13.00. Матч за 3-е место

16.00. Финал

Время московское.