Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 12:34

Олимпийская чемпионка Вяхирева покинула гандбольный клуб «Ростов-Дон»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Пресс-служба «Ростов-Дон» сообщила, что олимпийская чемпионка 2016 года Анна Вяхирева покинула гандбольный клуб. Отмечается, что спортсменка покидает команду для того, чтобы «попробовать себя в новой команде».

«Были и слезы радости от побед, и горечь поражений. Конечно же, благодарю тех, без кого все это не имело бы смысла, тех, кто всегда был рядом, — наших болельщиков. Именно вы гнали нас вперед, не отворачивались, несмотря ни на что, спасибо вам. Пришло время двигаться дальше, не прощаюсь, но говорю вам до свидания», — говорится в сообщении команды.

Ранее 27-летняя Вяхирева выступала за звенигородскую «Звезду» и «Астраханочку». За «Ростов-Дон» девушка выступала с 2016 года, выиграв за это время по пять раз чемпионат России, кубок и суперкубок страны, также она доходила до финала Лиги чемпионов.

ГК Ростов-Дон
Анна Вяхирева
2
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
«Если бы я не вышел с флагом Канады, меня бы вообще не пустили на ринг»: Артур Бетербиев об оскорблениях в Нью-Йорке и бое с Биволом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА сообщил об уходе гандболисток Ведехиной и Седойкиной
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости