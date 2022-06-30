Олимпийская чемпионка Вяхирева покинула гандбольный клуб «Ростов-Дон»

Пресс-служба «Ростов-Дон» сообщила, что олимпийская чемпионка 2016 года Анна Вяхирева покинула гандбольный клуб. Отмечается, что спортсменка покидает команду для того, чтобы «попробовать себя в новой команде».

«Были и слезы радости от побед, и горечь поражений. Конечно же, благодарю тех, без кого все это не имело бы смысла, тех, кто всегда был рядом, — наших болельщиков. Именно вы гнали нас вперед, не отворачивались, несмотря ни на что, спасибо вам. Пришло время двигаться дальше, не прощаюсь, но говорю вам до свидания», — говорится в сообщении команды.

Ранее 27-летняя Вяхирева выступала за звенигородскую «Звезду» и «Астраханочку». За «Ростов-Дон» девушка выступала с 2016 года, выиграв за это время по пять раз чемпионат России, кубок и суперкубок страны, также она доходила до финала Лиги чемпионов.