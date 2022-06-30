ЦСКА сообщил об уходе гандболисток Ведехиной и Седойкиной

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что российские гандболистки Полина Ведехина и Анна Седойкина покинули московский клуб в связи с истечением контрактов.

Также из команды ушли сербка Драгана Цвийич и россиянки Марина Судакова и Валерия Маслова.

«Мы благодарим всех девушек за их вклад в успехи армейского клуба и время, проведенное в команде. Желаем удачи в дальнейшей карьере, ярких спортивных эмоций, отсутствия травм и успехов в новых клубах», — говорится в заявлении пресс-службы.

28-летняя Ведехина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В ЦСКА гандболистка играет с лета 2019 года.