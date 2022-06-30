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Сегодня, 15:55

Трефилов раскритиковал Вяхиреву за переход в зарубежный гандбольный клуб

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал отъезд олимпийской чемпионки Анны Вяхиревой в зарубежный гандбольный клуб.

Сегодня, 30 июня, 27-летняя россиянка покинула гандбольный клуб «Ростов-Дон».

«Я негативно к этому отношусь, — приводит слова Трефилов ТАСС. — Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным».

По мнению тренера, в нынешней ситуации это выглядит некрасиво.

«Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно. Вы можете привести в пример Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, но у меня по этому вопросу есть сформировавшееся мнение, я, как сказал один человек, походку не меняю. У нас же чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки — в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь. Что сделаешь, бог им судья, но пусть помнят, что, когда им будет плохо, они вернутся сюда — помирать все равно будут на родине», — сказал он.

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года, вместе с командой она пять раз выигрывала чемпионат России, столько же становилась обладательницей кубка и суперкубка страны, а также один раз дошла до финала Лиги чемпионов.

Источник: https://tass.ru/sport/15083407
ГК Ростов-Дон
Анна Вяхирева
Евгений Трефилов
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Олимпийская чемпионка Вяхирева покинула гандбольный клуб «Ростов-Дон»
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