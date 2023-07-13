Гандболистка Маслова сравнила французов с россиянами

Российская гандболистка Валерия Маслова, выступающая за французский «Брест», рассказала о разнице между французами и россиянами.

«Я вот сейчас живу во Франции и сравниваю местных людей с россиянами. Прихожу к выводу, что, наверное, все-таки я выбрала бы русских людей. Французы злые, потому что у них такая культура, а в России люди могут быть закрытыми и злыми из-за обстоятельств. Русский народ сам по себе добрый, мы открыты, приветливы, мы по натуре такие», — приводит слова Масловой Sport24.

22-летняя спортсменка с 2023 года выступает за французский «Брест».