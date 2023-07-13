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Сегодня, 21:44

Гандболистка Маслова сравнила французов с россиянами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская гандболистка Валерия Маслова, выступающая за французский «Брест», рассказала о разнице между французами и россиянами.

«Я вот сейчас живу во Франции и сравниваю местных людей с россиянами. Прихожу к выводу, что, наверное, все-таки я выбрала бы русских людей. Французы злые, потому что у них такая культура, а в России люди могут быть закрытыми и злыми из-за обстоятельств. Русский народ сам по себе добрый, мы открыты, приветливы, мы по натуре такие», — приводит слова Масловой Sport24.

22-летняя спортсменка с 2023 года выступает за французский «Брест».

Источник: https://sport24.ru/other/news-2023-07-13-gandbolistka-maslova-frantsuzy-zlyye-u-nikh-takaya-kultura-a-v-rossii-lyudi-mogut-byt-zlymi-iz-za-obstoyatelstv
Гандбол
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