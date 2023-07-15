ФГР объявила место и дату проведения матча за Суперкубок России среди мужских команд

Высший совет Федерации гандбола России (ФГР) утвердил дату и место проведения матча за Суперкубок России среди мужских команд.

Чемпион страны ЦСКА и обладатель Кубка России «Чеховские медведи» встретятся на волейбольной арене «Динамо» в Москве 2 сентября.

В 2023 году Суперкубок России будет разыгран в 10-й раз. Пять раз, включая три последних, матч проходил в Чехове, дважды его принимали Краснодар (2015, 2017) и Москва (2016, 2019).

Единственный и бессменный обладатель Суперкубка — «Чеховские медведи». Команда выигрывала трофей 9 раз.