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Сегодня, 16:26

ФГР объявила место и дату проведения матча за Суперкубок России среди мужских команд

Мария Гусева
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Высший совет Федерации гандбола России (ФГР) утвердил дату и место проведения матча за Суперкубок России среди мужских команд.

Чемпион страны ЦСКА и обладатель Кубка России «Чеховские медведи» встретятся на волейбольной арене «Динамо» в Москве 2 сентября.

В 2023 году Суперкубок России будет разыгран в 10-й раз. Пять раз, включая три последних, матч проходил в Чехове, дважды его принимали Краснодар (2015, 2017) и Москва (2016, 2019).

Единственный и бессменный обладатель Суперкубка — «Чеховские медведи». Команда выигрывала трофей 9 раз.

Источник: ФГР
Гандбол
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
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