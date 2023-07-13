Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Игры
Главная
Гандбол

Сегодня, 18:23

Маслова назвала Париж шумным и грязным городом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

22-летняя российская гандболистка «Бреста» Валерия Маслова поделилась впечатлениями от Парижа.

«Что самое красивое и некрасивое ты видела во Франции? Океан — это очень красиво. Даже не так, закат в океане. А самое некрасивое, наверное, — грязный Париж. У Парижа есть репутация романтичного города для влюбленных, с милой музыкой, но, если честно, Париж — шумный и грязный город. Да, тут есть красивые достопримечательности, но, когда вы гуляете, видите, что город грязный. Мне кажется, он неорганизованный. Вот, например, Москва — там в центре чисто, хотя я не знаю, что происходит на окраине. И мы не говорим именно о грязи, мы говорим о мусоре, антисанитарии и неприятном запахе в Париже. Я сразу поняла, что отдыхать туда больше не поеду», — приводит слова Масловой Sport24.

22-летняя спортсменка с 2023 года выступает за французский «Брест».

Источник: https://sport24.ru/other/news-2023-07-13-gandbolistka-maslova-samoye-nekrasivoye-vo-frantsii-parizh-shumnyy-i-gryaznyy-gorod
Гандбол
1
0
Читайте также
«Вашингтон» никогда не был приоритетом для Мичкова на драфте. Почему это не должно удивлять и шокировать
МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Бобровникова и Ильина снова в игре
Его день, его год, его гандбол!
Кто самый меткий в сборной?
Мужская сборная: история побед
Сергей Шишкарев. Единогласно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маслова рассказала о жизни в Черногории
Новости
RSS RSS
Все новости