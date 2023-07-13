Маслова назвала Париж шумным и грязным городом

22-летняя российская гандболистка «Бреста» Валерия Маслова поделилась впечатлениями от Парижа.

«Что самое красивое и некрасивое ты видела во Франции? Океан — это очень красиво. Даже не так, закат в океане. А самое некрасивое, наверное, — грязный Париж. У Парижа есть репутация романтичного города для влюбленных, с милой музыкой, но, если честно, Париж — шумный и грязный город. Да, тут есть красивые достопримечательности, но, когда вы гуляете, видите, что город грязный. Мне кажется, он неорганизованный. Вот, например, Москва — там в центре чисто, хотя я не знаю, что происходит на окраине. И мы не говорим именно о грязи, мы говорим о мусоре, антисанитарии и неприятном запахе в Париже. Я сразу поняла, что отдыхать туда больше не поеду», — приводит слова Масловой Sport24.

22-летняя спортсменка с 2023 года выступает за французский «Брест».