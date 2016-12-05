23:48 5 декабря | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Карина Сабирова: "Игра получилась достаточно нервной"

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Разыгрывающая сборной России Карина Сабирова после победы над Хорватией (32:26) в матче группового турнира чемпионата Европы отметила, что команда провалилась в обороне во втором тайме. По ее словам, игроки смогли собраться. Во втором туре российские гандболистки 7 декабря сыграют со сборной Румынии.

- Игра получилась достаточно нервной. В середине второго тайма у нас был провал в защите, много потерь, нереализации в контратаках. Но мы разобрались во время тайм-аута, собрались и отстояли в защите. Помог и вратарь. Мы забили свои мячи, оторвались в конце встречи, что привело к победе, - цитирует "Р-Спорт" Сабирову.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20161205/1113297880.html

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