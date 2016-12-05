Евгений Трефилов: "Если ты едешь на медведя, то сам должен быть медведем!"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов после победы в матче предварительного раунда чемпионата Европы над сборной Хорватии (32:26) отметил, что команде не нужен отдых, передает из Швеции корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ. По словам специалиста, национальная сборная – еще не та команда, которая может спокойно вести с преимуществом всего в один мяч.

– Кое-кто из молодых неплохо сыграл, – сказал Трефилов. – Но вы видели глаза Лизы Малашенко, когда ее выпустили за две минуты до конца? Карина, какие у Лизы были глаза? – спросил Трефилов у Сабировой.

– Большие, – ответила Карина.

– Да у Софи Лорен меньше, – парировал главный тренер.

– Команде завтра дадите отдохнуть?

– Еще один… Покой нам только снится! Читайте Островского. Вот день прошел – перекрестились и пошли дальше. Зачем нам отдых?

– Психологическая разгрузка.

– Что это? Помните, как Клинтон подарила Лаврову кнопку с надписью "перегрузка" вместо "перезагрузка"? Вот и грузят до сих пор. И здесь то же самое. Отдохнем, когда придет время. Вот Тоню Скоробогатченко сегодня заменил поздно – слишком далеко от меня была. Вы видели, как она бежала меняться? Как будто в лыжах была!

– Когда прикрикнули – ускорилась.

– Да надоело мне кричать. Сколько можно? Вы должны понять, что мы еще не та команда, которой достаточно вести в один мяч. Нельзя подпускать. Вот знаете, почему одного собака кусает, а другого нет?

– Кто не боится – того не кусает.

– Вот именно. А если страшно, потовые железы срабатывают так, что они чувствуют это. И если ты едешь на медведя, то сам должен быть медведем. Тогда уже интересно. А человек такая же скотина, как и все остальные.