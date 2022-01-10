Один из самых опытных игроков сборной России правый крайний Даниил Шишкарев рассказал о подготовке команды к стартующему в четверг чемпионату Европы и ожиданиях от турнира.

— Работа была сложная, кропотливая — в первой половине сбора больше физической нагрузки, во второй сделали упор на теорию, тактику и подготовку непосредственно к турниру, — сказал Шишкарев. — Уже поскорее хочется начать крупный турнир, уже долго тренируемся вместе и хотим показать, что наработали. В Хорватии первый товарищеский матч получился смазанным, допустили много потерь. Но во втором команда показала, что может собраться и сыграть в лучший гандбол. То, что на турнир не смогла приехать сборная Боснии, даже в плюс. При всем уважении к боснийцам — у хорватов сборная посерьезнее. Считаю их претендентами на медали предстоящего Евро, а с такими соперниками всегда приятно играть, это помогает раскрыть свой потенциал.

— Какие цели на Евро?

— Давайте так — первая задача, которую мы обозначили сами себе внутри команды — выход из группы. Мы обязаны это сделать, чтобы получить более благоприятный жребий перед ЧМ-2023. А дальше в эпоху ковида все может поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону, поэтому загадывать не станем.

Напомним, что на первом этапе соперниками сборной России станут Литва, Норвегия и Словакия.