Мужская сборная России по гандболу узнала соперников на чемпионате Европы
19:26
Сборная России по гандболу среди мужчин узнала соперников по групповому турниру чемпионата Европы 2022 года.
Россияне сыграют в группе F c командами Словакии, Норвегии и Литвы. Игры пройдут в Кошице (Словакия). В следующий этап выйдут две лучшие команды.
Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 13 по 30 января 2020 года в Венгрии и Словакии.
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