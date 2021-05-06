Мужская сборная России по гандболу узнала соперников на чемпионате Европы

Сборная России по гандболу среди мужчин узнала соперников по групповому турниру чемпионата Европы 2022 года.

Россияне сыграют в группе F c командами Словакии, Норвегии и Литвы. Игры пройдут в Кошице (Словакия). В следующий этап выйдут две лучшие команды.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 13 по 30 января 2020 года в Венгрии и Словакии.