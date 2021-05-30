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Норвежский «Виперс» стал победителем женской Лиги чемпионов

20:32
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30 мая в Будапеште норвежский «Виперс» одержал победу над французским «Брестом» (34:28) в финальном матче женской Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира норвежский клуб одолел ЦСКА (33:30). Российский клуб в матче за 3-е место проиграл венгерскому клубу «Дьор» — 21:32.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Финал

Брест (Франция) — Виперс (Норвегия) — 28:34 (14:18, 14:16)

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