Норвежский «Виперс» стал победителем женской Лиги чемпионов
20:32
30 мая в Будапеште норвежский «Виперс» одержал победу над французским «Брестом» (34:28) в финальном матче женской Лиги чемпионов.
В полуфинале турнира норвежский клуб одолел ЦСКА (33:30). Российский клуб в матче за 3-е место проиграл венгерскому клубу «Дьор» — 21:32.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Финал
Брест (Франция) — Виперс (Норвегия) — 28:34 (14:18, 14:16)
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