Вяхирева о победе в Лиге чемпионов: «Пожалуйста, скажите, что я не сплю»

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за норвежский клуб «Вайперс», выложила пост после победы в Лиге чемпионов.

В воскресенье, 4 июня «Вайперс» победили «Ференцварош» (28:24) в финале турнира.

«Пожалуйста, скажите мне, что я не сплю», — написала Вяхирева в соцсетях и опубликовала фотографию с церемонии награждения.

«Вайперс» в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов, Вяхирева завоевала трофей впервые в карьере. Россиянку признали самым ценным игроком финала.