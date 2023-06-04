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4 июня, 23:50

Вяхирева о победе в Лиге чемпионов: «Пожалуйста, скажите, что я не сплю»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анна Вяхирева (слева) в финале Лиги чемпионов.
Фото AFP

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за норвежский клуб «Вайперс», выложила пост после победы в Лиге чемпионов.

В воскресенье, 4 июня «Вайперс» победили «Ференцварош» (28:24) в финале турнира.

«Пожалуйста, скажите мне, что я не сплю», — написала Вяхирева в соцсетях и опубликовала фотографию с церемонии награждения.

«Вайперс» в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов, Вяхирева завоевала трофей впервые в карьере. Россиянку признали самым ценным игроком финала.

Анна Вяхирева. Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала

Анна Вяхирева
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