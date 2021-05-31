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Трефилов объяснил причины неудачи ЦСКА в «Финале четырех» женской Лиги чемпионов

15:15
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Бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в «Финале четырех» женской Лиги чемпионов.

«Четвертое место — не призовое. И единственное, может быть, оправдание такому результату — то, что команда в первый раз выступала в финале Лиги чемпионов. Но я не увидел той игры, которую хотел увидеть. Хороших действий в защите нет, а в нападении игра идет индивидуально — спортсменки делают то, что задумали. Командной игры в целом нет, нет хорошего взаимодействия между игроками. И очень много огрехов, хотя гандболистки в команде собраны достаточно достойные», — цитируют Трефилова РИА «Новости».

В полуфинале турнира ЦСКА уступил норвежскому «Виперсу» (30:33), который стал победителем Лиги чемпионов. Российский клуб в матче за 3-е место проиграл венгерскому клубу «Дьор» — 21:32.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210531/trefilov-1734922910.html

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