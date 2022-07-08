Шишкарев пожелал Вяхиревой и Дмитриевой встретиться в финале Лиги чемпионов

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что отказался от предложений помочь в переходе ведущих игроков страны в европейские команды.

— Не скрою, на меня выходили коллеги из Европы, которые пытались через меня повлиять на выбор девушек, — сказал Шишкарев. — Предлагали им, условно говоря, любые деньги. Но я сразу дал понять, что посредником в этом процессе не буду и корректно отказывался от любых разговоров на эту тему. Вмешиваться в такие вопросы для себя не считаю возможным. С другой стороны, такая охота на наших ведущих гандболисток мне как руководителю федерации приятна. Хочу пожелать девчонкам успеха, избежать конфликтных ситуаций, связанных с политикой. Будет здорово, если у них все получится, и они засверкают в Европе. У меня была мечта увидеть два российских клуба в финале Лиги чемпионов. Теперь же хочу, чтобы в следующем сезоне «Кристиансанн» Анны Вяхиревой встретился в решающем матче с «Кримом» Дарьи Дмитриевой. И пусть победит сильнейший.

Напомним, что за последние дни из российских клубов за рубеж также уехали Валерия Маслова, ставшая игроком французского «Метца» и Марина Судакова, перешедшая в румынский «Бухарест».