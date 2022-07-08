Гандбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (мужчины) Лига чемпионов (женщины) Лига Европы (мужчины) Лига Европы (женщины) Европейский кубок (женщины)
Европейский кубок (мужчины)
Главная
Гандбол
Еврокубки

Сегодня, 14:46

Шишкарев пожелал Вяхиревой и Дмитриевой встретиться в финале Лиги чемпионов

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Вяхирева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что отказался от предложений помочь в переходе ведущих игроков страны в европейские команды.

— Не скрою, на меня выходили коллеги из Европы, которые пытались через меня повлиять на выбор девушек, — сказал Шишкарев. — Предлагали им, условно говоря, любые деньги. Но я сразу дал понять, что посредником в этом процессе не буду и корректно отказывался от любых разговоров на эту тему. Вмешиваться в такие вопросы для себя не считаю возможным. С другой стороны, такая охота на наших ведущих гандболисток мне как руководителю федерации приятна. Хочу пожелать девчонкам успеха, избежать конфликтных ситуаций, связанных с политикой. Будет здорово, если у них все получится, и они засверкают в Европе. У меня была мечта увидеть два российских клуба в финале Лиги чемпионов. Теперь же хочу, чтобы в следующем сезоне «Кристиансанн» Анны Вяхиревой встретился в решающем матче с «Кримом» Дарьи Дмитриевой. И пусть победит сильнейший.

Напомним, что за последние дни из российских клубов за рубеж также уехали Валерия Маслова, ставшая игроком французского «Метца» и Марина Судакова, перешедшая в румынский «Бухарест».

Анна Вяхирева. Вяхирева переходит в лучший клуб Европы. Трефилов разнес ее за переезд из России
Сборная России по гандболу
Анна Вяхирева
Дарья Дмитриева
Сергей Шишкарев
0
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» выиграла Лигу чемпионов второй раз подряд
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости