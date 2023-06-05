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Сегодня, 09:23

Вяхиревой задавали политические вопросы после финала Лиги чемпионов

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Анна Вяхирева.
Фото Global Look Press

Российской гандболистке Анне Вяхиревой, признанной лучшим игроком финала женской Лиги чемпионов, после завершения матча были предложены политические вопросы.

28-летняя спортсменка победила в престижном турнире в составе норвежской команды «Виперс» — финальный розыгрыш завершился вчера в Будапеште (Венгрия). Соперником Вяхиревой и Ко по золотому матчу стал венгерский «Ференцварош».

— Я сделала правильный выбор летом прошлого года, — сказала Анна, комментируя свой отъезд из команды «Ростов-Дон». — Это невероятно — добиться такого успеха в первом же сезоне. Я очень, очень горжусь. Теперь я надеюсь съездить домой. Хочу увидеть своих друзей и семью.

— Для вас это должно оказаться непросто, учитывая ситуацию с Россией? — спросил журналист норвежского издания VG.

— Я не хочу говорить об этом, — ответила Вяхирева. — Для меня важно оставаться счастливой, играя в гандбол здесь и сейчас. Я просто стараюсь выкладываться в матчах, и не думаю ни о чем другом.

Анна родилась в Волгограде, но потом ее семья перебралась в Тольятти. После переезда Вяхиревой в Норвегию некоторые местные СМИ пытались травить гандболистку, публикуя ее фото на приеме у президента РФ. Анна не выступала за сборную страны после Олимпиады-2020, и теперь генеральный секретарь Норвежской федерации гандбола Берит Линдеман утверждает, что появление игрока «Виперс» в форме российской национальной команде может стать политической проблемой.

— 11 месяцев назад отдельные люди твердили, что приглашать Вяхиреву нельзя, потому что она из России, — вспоминает тренер «Виперс» Оле Густав Гьекстад. — Но мне кажется, у Анны началась новая жизнь после того, как она приехала в Норвегию. Она фантастический игрок и прекрасный человек. И это главное.

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Гандбол
Анна Вяхирева
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