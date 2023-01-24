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Сегодня, 17:34

Российскую гандболистку Дмитриеву признали MVP 12-го раунда Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Гандболистка словенского клуба «Крим» Дарья Дмитриева была признана самым ценным игроком (MVP) 12-го тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.

Также Дмитриева вошла в символическую сборную 12-го тура женской ЛЧ.

В матче против чешского «Баника» она забросила 9 мячей. На счету 27-летней россиянки уже 72 гола в текущем сезоне.

Дмитриева в июле 2022 года перешла в «Крим» из ЦСКА.

Дарья Дмитриева
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