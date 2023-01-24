Российскую гандболистку Дмитриеву признали MVP 12-го раунда Лиги чемпионов

Гандболистка словенского клуба «Крим» Дарья Дмитриева была признана самым ценным игроком (MVP) 12-го тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.

Также Дмитриева вошла в символическую сборную 12-го тура женской ЛЧ.

В матче против чешского «Баника» она забросила 9 мячей. На счету 27-летней россиянки уже 72 гола в текущем сезоне.

Дмитриева в июле 2022 года перешла в «Крим» из ЦСКА.