Российскую гандболистку Дмитриеву признали MVP 12-го раунда Лиги чемпионов
Гандболистка словенского клуба «Крим» Дарья Дмитриева была признана самым ценным игроком (MVP) 12-го тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.
Также Дмитриева вошла в символическую сборную 12-го тура женской ЛЧ.
В матче против чешского «Баника» она забросила 9 мячей. На счету 27-летней россиянки уже 72 гола в текущем сезоне.
Дмитриева в июле 2022 года перешла в «Крим» из ЦСКА.
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