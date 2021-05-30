Гандболистки ЦСКА проиграли в матче за 3-е место в Лиге чемпионов

Женский гандбольный ЦСКА уступил в матче за 3-е место в Лиге чемпионов. 30 мая российский клуб проиграл венгерскому клубу «Дьор» — 21:32.

Венгерский клуб впервые в истории получает бронзовые медали турнира. Для ЦСКА выступление в дебютном лигочемпионском сезоне завершилось четвертым местом.

В финале встретятся французский «Брест» и норвежский «Кристиансенд».

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Матч за 3-е место

Дьор (Венгрия) — ЦСКА (Россия) — 32:21 (18:8, 14:13)