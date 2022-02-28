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Сегодня, 19:00

Европейская федерация гандбола перенесла матчи с участием команд из России

Иван Шитик
Корреспондент

Европейская федерация гандбола (EHF) объявила, что матчи с участием российских и белорусских команд в европейских турнирах не будут сыграны на этой неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Это решение относится к матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы среди мужских команд, а также отборочного турнира женского чемпионата Европы-2022.

Отмечается, что EHF находится в активном процессе сбора информации, в том числе от европейских правительственных учреждений и Международного олимпийского комитета (МОК). В понедельник EHF созвала внеочередное заседание исполкома, чтобы оценить необходимость принятия дальнейших решений. Повестка заседания будет касаться плей-офф мужского чемпионата мира — 2023, матчей отбора Евро-2022 среди женщин и Евро-2024 среди мужчин.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220228/gandbol-1775640090.html
Сборная России по гандболу
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