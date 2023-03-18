«Меня называли викингом». Известный футболист завершил карьеру в 31 год

Иван Новосельцев закончил с футболом, чтобы стать ярким экспертом.

Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры — и мне искренне жаль, что все так подытожилось в 31 год. Мне-то казалось, он еще пошумит. Вернется в «Ростов». В «Сочи», наконец — где у Бердыева и Людмила Прокофьевна заиграла бы. Что уж говорить про Новосельцева.

Ваня активно взялся за выстраивание новой жизни — и уж каждый день на экране. Очень неплохо говорит, как оказалось.

У меня ощущение, будто вчера начался его настоящий путь в футболе. Начинаю проверять: Господи, да это ж было восемь лет назад!

Плетикоса

Весна 2015-го. Совершенно чудесная поездка в Ростов — где выходили вечером в парк рядом со стадионом отужинать с Леонидом Трахтенбергом, тогдашним пресс-атташе. Это здесь кормил меня беляшами Игорь Гамула. Излечивая байками от головной боли и нравственных страданий. А наутро, после тренировки, отыскивал я уголок на стадионе — и долго-долго разговаривал со Стипе Плетикосой. Чудесным человеком. Как он, еще стоит, тот «Олимп-2»? Чьи стены и закоулки помнят столько разного?

Помню, Плетикосе я набрал еще из Москвы — и попал не под настроение:

— Почему вы звоните мне?! — вскричал Стипе, путаясь в акцентах. — Звоните Трахтенбергу! Все!

Вот странно — пожал плечами я. Плетикосу знал чуть ли не по «Шахтеру». Так мило общались в Москве, давал мне первое интервью в «Спартаке». А чуть поодаль прохаживался, глядел исподлобья Войцех Ковалевски. Еще вчера нужен был всем — а вот теперь в холле тарасовской базы разговаривают с другим вратарем. Привезенным ему на смену. А Войцеху если и кивнут — так, издалека, безучастно...

Мне казалось, мы с Плетикосой друзья навек. Как пионер из ГДР и школьница из Вьетнама. Оказывается, нет — нарвался вдруг на крик: «Звоните Трахтенбергу!» Да еще и на «вы». Что самое обидное.

Приезжаю в Ростов — и встречает меня Стипе как родного. Говорим два часа. Вспомнил Плетикоса погибшего товарища — и едва заметно прослезился. Перед чужим ведь так душу не вывернут. Как объяснить те перепады в настроении?

Да никак. Май. Ростов. Запах лип.

Бердыев

Издали я поглядывал на тренировки «Ростова». На Курбана Бердыева, переходящего на шепот у макета — и вспоминал Юрия Ковтуна. Тот посмеивался, вспоминая установки в сборной Бышовца:

— Собрал нас Анатолий Федорович в своем номере перед игрой с Украиной. Молча обвел пальцем вдоль потолка — мол, стены имеют уши. Будем же строги и бдительны. Перешел на шепот — и я, стоявший в задних рядах, не услышал из той установки вообще ни слова...

Вот и Курбан Бекиевич что-то нашептывал у макета — а над прочими головами возвышался Артем Дзюба. Как же я хотел поговорить и с ним — но увы, увы. У меня цепи. Слово честное, купеческое — пообещал в Москве коллеге Рабинеру, что оставлю Дзюбу ему.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контракт

Зато не трогать вспыхнувшего вдруг в «Ростове» ярко-рыжей звездой Ивана Новосельцева меня никто не просил.

Все было в том «Ростове» так мило, по-домашнему — даже с Новосельцевым сели прямо в парке возле стадиона. Юные мамаши поскрипывали колясками, прогуливаясь мимо. На нас ноль внимания.

Уж вовсю говорили, что доиграет Новосельцев этот сезон в Ростове — и окажется где-то, где-то... Кажется, упоминался «Локомотив». Или «Спартак».

К этому вопросу Новосельцев был готов — и чеканил в ответ, как научил агент:

— Контракт у меня еще на четыре года.

С прочими темами было как-то проще.

Ростов

Самое большое счастье — предвкушение счастья. Все в жизни того Новосельцева, из весны 2015-го, и было предвкушением счастья.

Иван готов был описать город Ростов тремя словами. Задумавшись лишь на секунду.

— Хм... Теплый. Добрый.

— Вот это определение неожиданное.

— Мне кажется, в Ростове люди очень добрые. Других пока не встречал. У меня не было ни одной пограничной ситуации. Говорят, Ростов за последние годы стал гораздо добрее. А третье слово — «уютный». Здесь хорошо и одному, и вдвоем с Катей. Я здесь вообще не чувствую никакого напряжения. Хожу расслабленный.

— Квартиру снимаете?

— Живу у жены. До этого снимал.

— Характер свой тремя словами опишете так же ловко, как и город?

— Попробую. Я очень добрый. Ответственный. Искренний.

Луческу

К тому моменту по всей России разлетелось видео — как рыжий Ваня делал предложение черненькой Кате сразу после матча. Или прямо во время. Неважно. Главное — послевкусие!

А послевкусие было изумительное. Как все искренне. Как чудесно.

Чем завершилась эта история, все вы в курсе. Обсуждать неохота. Коллега Кружков имел несчастье пообщаться на эту тему с Катериной Кейру — под впечатлением до сих пор. Заметка не вышла, а у Кружкова до сих пор нервный тик на оба глаза. Так что в нашем маленьком коллективе фамилия «Кейру» под запретом.

Новосельцев вскоре после наших бесед из всего богатства предложений выберет питерское — и, должно быть, озолотится. Но в смысле футбола все пошло наперекосяк.

В какой-то момент защитника Новосельцева не было ни на поле, ни на скамейке. Мы, московские репортеры, даже не представляли, где он. Если лечится — от чего? Если набирает форму — то где?

Мой добрый товарищ Мирча Луческу, покидая тот «Зенит», решился на прощальное интервью. Освоив специально для такого случая Skype.

В этом телемосте дружбы Мытищи — Бухарест я вспомнил вдруг фамилию «Новосельцев» — и Мирча запнулся. Показалось, не сразу понял, о ком речь. А может, просто не расслышал.

— Кто-кто?

— Да Новосельцев же, — произнес я голосом той самой Людмилы Прокофьевны.

— А... — что-то вспомнилось Мирче. — Да-да.

— Новосельцев — игрок уровня «Зенита»?

— Я не знаю!

— То есть?

— Новосельцев был всегда травмирован. Всегда! Я не представляю, что с ним случилось. Вполне мог играть с начала сезона. Оказалось, снова не готов — пришлось удерживать Ломбертса. В отпуске Новосельцев вместо каникул отправился в Париж работать с личным тренером. Вернулся — опять травма! Вот в какой я оказался ситуации: вокруг меня ходит кругами Ломбертс: «Я хочу уйти, только уйти», — и без конца травмированный Новосельцев. Берем Ивановича. Ломбертс уходит и делает заявление против меня. Посмотрим, что будет у него в Бельгии.

— Не только Ломбертс едко о вас отзывался. Еще Игорь Корнеев сообщил: «Луческу со всеми переругался».

— Кто это такой? Я не знаю этого человека...

Фото ФК «Зенит»

Борода

Надеюсь, в новой жизни у Новосельцева будет все в порядке. Не затеряется среди экспертов. Рукава Новосельцева в этом смысле полны козырей.

Он раскованный, играл в футбол. Внешность незабываемая. Рыжая борода. Как известно, где борода — там победа. Жизненный опыт, близкий к грандиозному, — несколько лет в браке с мадам Кейру плюс команда «Зенит». Разве что-то с этим сравнится?

Он раскованный. Я вспомнил, как туго пришлось Юре Жиркову в «Челси», когда заставили встать на стул и петь что-то русское. Такого хохота раздевалка «Челси» не слышала никогда. Стены пошли трещинами.

Иван тему подхватил на лету:

— О, я «Калинку-малинку» спел бы! И сплясал бы! Весело прошло бы — ручаюсь.

Главному спортивному каналу повезло — эксперт появился перспективный. Костюмов полный шкаф. Есть даже бабочка. Не понимаю, почему Новосельцев тушуется, приходит на эфиры в каком-то свитере.

Еще тогда, в весеннем Ростове восьмилетней давности, я уточнял — начитавшись его предыдущих интервью:

— Как-то сказали, что костюмов у вас «огромное количество». Это сколько же?

— Я не считал, но действительно много. Десяток точно есть. Чтоб под разную одежду подбирать, комбинировать. Уважаю это дело.

— Любимый?

— А у меня много любимых! Всякий раз тяжело выбрать! Народ удивляется каждому. Хотя я создаю образ — чтоб все играло.

— Хорошо, зайду с другого края — самый дорогой?

— Armani, пожалуй. Нормальных денег стоит. Темный, почти черный.

— В Милане покупали?

— В Австрии.

— Каким должен быть ваш костюм?

— Мне важен вид! Чтоб был интересный, необычный. Обязательно — приталенный. Не слишком длинный, чтоб попу не закрывал.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Был пиджак, который вы не купили — а потом жалели?

— У меня не только с пиджаками такая история — с чем угодно из одежды! Думаешь — взять, нет? Говоришь самому себе: «Я подумаю». Проходит время, возвращаешься за ним — а все, уже купили.

— Я для себя не нашел рецепт — как с таким бороться.

— А я нашел. Теперь если сомнения — беру и не думаю. Бывает, домой приносишь и ужасаешься. Вообще ни к чему не идет! Некуда надеть!

— Что делать? Нести обратно?

— А дальше обычно происходит история — время спустя покупаешь какую-то вещицу, примериваешь их вместе. И вдруг старая смотрится совсем иначе!

— Помните первый выход в люди с бабочкой?

— В школе еще. Классе в первом.

— Ого! Решительный вы человек.

— Вот бабочек у меня действительно много, разного цвета и формы. Постоянно коллекцию пополняю. Сейчас столько магазинов, где они продаются...

— Сколько они стоят?

— Недорого. Бывает, по две тысячи рублей.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Хоть кого-то из футболистов видели с бабочкой?

— В России мало футболистов с классическим стилем в одежде. Помню только, Эдгар Гаурач в «Торпедо» надевал бабочку.

— Если за время командировки я отращу бороду — надо мной будет смеяться каждый второй. Самые-самые шутки, которые перенесла ваша борода?

— Говорили: «Ну-у, отрастил, ты ж молодой, побрейся...» Отвечал — не буду бриться. Мне нравится. А, вспомнил! Викингом называли!

— Кто придумал?

— Денис Бояринцев. Борода-то рыжая. Но мне кажется, сам Денис больше на викинга похож.

— Лучшая борода, которую знаете, кроме собственной? Образец для вас?

— Отличная борода получилась у Стипе Плетикосы. С проседью, как у цыганского барона. Вообще-то я в соцсетях подписан на раздел «бороды». Вот там недавно увидел такую, которая для меня действительно образец. Хорошей длины.

— Хорошей длины — это как у вас сейчас?

— Для каждого лица — своя. Вот у того европейца борода была длиннее, чем у меня сейчас. Я свою периодически подстригаю. Длиннее не планирую.