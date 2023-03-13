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Новосельцев объявил о завершении карьеры в 31 год

Виктория Кравченко
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Иван Новосельцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский защитник Иван Новосельцев в своих соцсетях объявил о завершении карьеры.

31-летний игрок опубликовал стихотворение, посвященное своему футбольному пути.

«Давно, еще будучи мальчишкой,
Я выбрал для себя футбол,
Мне говорили это лотерея,
А я безумно был влюблен.
И что влюбленному помеха?
Вы знаете ответ? Ведь ничего.
Отдав навечно свое сердце
Мечте, которой был так окрылен.
И пусть любовь не без шипов,
Она как роза столь красива,
И также ранит, причиняя боль,
Но верность была непоколебима.
Отчаянно сражаясь за неё,
Претерпевая разные преграды,
Готов пойти был я на все,
Чтобы приблизилась награда.
Упорной поступью к ней шел,
Все ближе и быстрее надвигаясь,
И в тот момент когда ты ничего не ждешь,
Она приходит и меня нежно обнимает.
Так закрутилось, понеслось,
И всякое разное там было.
Ну а сейчас подумаешь, расход?
Да нет, мы полюбовно обо всем договорились».

Он поблагодарил всех, кто был с ним на протяжении всей карьеры, отметив поддержку болельщиков.

«Футбол навсегда в моем сердце был и остается. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед», — добавил он.

Ранее футболист был игроком «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов. Также с 2015 по 2016 год выступал за сборную России.

Иван Новосельцев
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 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
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