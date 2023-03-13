Новосельцев объявил о завершении карьеры в 31 год

Российский защитник Иван Новосельцев в своих соцсетях объявил о завершении карьеры.

31-летний игрок опубликовал стихотворение, посвященное своему футбольному пути.

«Давно, еще будучи мальчишкой,

Я выбрал для себя футбол,

Мне говорили это лотерея,

А я безумно был влюблен.

И что влюбленному помеха?

Вы знаете ответ? Ведь ничего.

Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен.

И пусть любовь не без шипов,

Она как роза столь красива,

И также ранит, причиняя боль,

Но верность была непоколебима.

Отчаянно сражаясь за неё,

Претерпевая разные преграды,

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда.

Упорной поступью к ней шел,

Все ближе и быстрее надвигаясь,

И в тот момент когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает.

Так закрутилось, понеслось,

И всякое разное там было.

Ну а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились».

Он поблагодарил всех, кто был с ним на протяжении всей карьеры, отметив поддержку болельщиков.

«Футбол навсегда в моем сердце был и остается. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед», — добавил он.

Ранее футболист был игроком «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов. Также с 2015 по 2016 год выступал за сборную России.