«Разговор по пятницам». Андрей Талалаев: неизвестный Скала, «газированный» Капелло, конфликт с Радимовым
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Ваша любимая рубрика «СЭ» «Разговор по пятницам», как известно, теперь выходит не только в текстовой версии, но и в видеоформате. Две недели назад был дебютный выпуск с Евгением Ловчевым, а сегодня мы представляем вашему вниманию душевный разговор с Андреем Талалаевым — ярким футболистом и тренером.
Из этого выпуска вы узнаете много неизвестных историй о Невио Скале, в штабе которого работал Андрей Викторович. Гость расскажет об особенностях Фабио Капелло. Назовет главный загубленный талант молодежной сборной времен Алана Дзагова и Федора Смолова. И озвучит имя человека, который говорит о футболе интереснее самого Талалаева.
Смотрим!
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