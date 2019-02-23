В Японии с 2025 года может появиться вторая гонка

В календаре чемпионата мира в "Формуле-1" может появиться вторая гонка в Японии. Как сообщает F1i, руководство гоночной серии рассматривает японский рынок как перспективный. Ранее был продлен контракт на проведение "Гран-при Японии" в Сузуке до 2021 года.

По данным источника, с 2025 года еще одна гонка может появиться в Осаке.

– Мы бы очень хотели провести гонку в Осаке, – сказал мэр города Хирофуми Йошимура. – Если сможем привлечь инвесторов со всего мира, то получится совершить прорыв. Заезды на городской трассе могут стать реальностью.