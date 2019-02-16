В "Макларене" объяснили, почему заключили договор о сотрудничестве с табачной компанией

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун объяснил, почему команда подписала спонсорский контракт с компанией British American Tobacco. Эта компания, специализирующаяся на производстве и продаже табачных изделий, вернулась в "Формулу-1" спустя 14 лет.

– Это очень важное для нас соглашение, у компании огромный опыт в автоспорте, – цитирует F1i Брауна. – Наше соглашение основано на том, что у компании есть новая линейка продукции, которая никак не связана с табачным производством. Новое направление, прорабатываемое British American Tobacco, очень технологично, и мы можем им помочь в его развитии. Они понимают, чего можно ждать от партнерства с "Маклареном".