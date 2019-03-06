Сириль Абитбуль: "Рено" должна быть готова использовать шанс попасть на подиум"

Директор "Рено" Сириль Абитбуль считает, что у его команды будут шансы в предстоящем сезоне финишировать на подиуме. За предыдущие два года только дважды на подиуме оказывались гонщики не из "Мерседеса", "Феррари" или "Ред Булла".

– Шанс на подиум всегда есть, – цитирует F1i Абитбуля. – "Форс Индия" и "Уильямс" попадали на него в предыдущие два года. А мы опережали эти команды в Кубке конструкторов. Конечно, в обычных условиях представители первых трех команд будут впереди нас. Но нам нужно сохранять концентрацию и быть готовыми воспользоваться обстоятельствами. Мы стремимся попасть на подиум, хотя это будет сложно.