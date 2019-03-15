Сергей Сироткин: "Главное, что я вынес из "Формулы-1"? Не забывать получать удовольствие"

Бывший гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин рассказал, чему научился за сезон в "Формуле-1" в качестве призового пилота. В 2019 году он будет резервным гонщиком "Рено".

– Главные уроки, вынесенные вами из дебютного сезона в "Формуле-1"?

– Не забывать получать удовольствие. Это самое главное, я бы выделил именно этот один фактор, потому что остальное можно бесконечно перечислять.

– Вы официально вернулись в стан "Рено" – насколько сильно изменилась команда за это время?

– Команда изменилась не так сильно. Понятно, что добавилось немного персонала, база команды чуть расширилась. В целом, ключевые люди почти все те же, механики в большей части тоже все остались. Поэтому в этом плане команда поменялась не очень сильно, а остальное я узнаю чуть позже, после того, как приеду на базу.

– Кто на тестах произвел на вас наибольшее впечатление?

– По тестам непонятно, каков реальный расклад сил. Слишком много второстепенных факторов, чтобы говорить. "Феррари" смотрелась очень сильно, впечатление они произвели, но от них этого ожидали. "Торо Россо" тоже впечатление произвела, и тоже как это ожидалось. Поэтому такого, чтобы было что-то неожиданное, пока не случилось. Все было закономерно. Посмотрим, что будет в начале сезона. (Антон Бабошин)