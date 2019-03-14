Росс Браун: "Обратная стартовая решетка не подходит "Формуле-1"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что в этой серии не стоит менять сам формат гонки. По его словам, идея с обратной расстановкой пилотов на старте не приживется в "Формуле-1".

– Есть ряд вещей, которые нам следует сохранить. Это продолжительность гонки и ее формат, – цитирует Autosport Брауна. – Не думаю, что обратная расстановка на старте подходит "Формуле-1". Это работает в других сериях, как мы знаем. Но в той же "Формуле-2" требования не такие, как в "Формуле-1". У нас задача не уловки и трюки использовать, а развивать гонки. Мы должны понимать, что нравится фанатам, и работать в этом направлении. Мы не хотим бесполезных перемен. Это отвернет от нас фанатов.