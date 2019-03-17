"Они могут бороться друг с другом". В "Ред Булле" не собирались просить Квята пропустить Гасли

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер в интервью Sky Sports после "Гран-при Австралии" опроверг предположения, что в ходе гонки его команда могла попросить пилота "Торо Россо" Даниила Квята пропустить Пьера Гасли.

Гасли стартовал с 17-й позиции, и большую часть гонки в итоге провел позади Квята. Француз оказался за россиянином вскоре после старта, но не смог опередить его до пит-стопов. После смены шин пилот "Ред Булла" выехал на трассу впереди только что допустившего ошибку Квята, но россиянин сразу же атаковал соперника и прошел его. Затем, несмотря на преимущество за счет более свежего комплекта шин, француз так и не смог пройти гонщика "Торо Россо", который финишировал десятым, а Гасли – 11-м.

– Нет, они могут бороться друг с другом, – цитирует Motorsport слова Хорнера. – Я думаю, Пьеру просто не повезло, что он попал в этот поезд, где все использовали DRS. Машины "Торо Россо" были сегодня очень быстры на прямых. Я думаю, они использовали конфигурацию с меньшей прижимной силой, чем мы. И даже несмотря на то, что у него было больше сцепления с трассой благодаря более свежим шинам, этого, к сожалению, не хватило, чтобы пробиться в десятку. Но мне показалось, что Гасли проехал сегодня хорошую гонку. Он выбрался из хвоста пелотона. Но на этой трассе очень сложно обгонять.