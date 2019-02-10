Хорнер скептически относится к реализации потолка расходов в "Формуле-1"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер скептически относится к реализации идеи о бюджетном потолке. Его ввести в "Формуле-1" планируют с 2021 года.

– У "Ред Булла" есть невероятная возможность иметь такие же ресурсы, как у "Мерседеса" и "Феррари", – цитирует Autosport Хорнера. – Мы это право заслужили своей усердной работой. Поэтому важно, чтобы любые финансовые ограничения были справедливыми и беспристрастными, без какой-либо дискриминации по отношению к командам. Я уверен, что все команды хотели бы снизить расходы. Но нельзя уменьшать бюджет условного "Заубера". Нужен баланс. Сильные команды смогут использовать серые зоны в регламенте, чтобы получить еще большее преимущество над ограниченными конкурентами. Поэтому я считаю, что лучше не ограничивать бюджет, а дорабатывать технический регламент.