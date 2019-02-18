Феттель выиграл первый день тестов в Барселоне, Квят - шестой

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель оказался самым быстрым в первый день предсезонных тестов в Барселоне.

Он опередил пришедшего вторым Карлоса Сайнса-младшего на 0,3 секунды. Третьим финишировал гонщик "Хааса" Ромен Грожан. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят закончил первый тестовый день на шестой строчке.

Первый этап предсезонных тестов в "Барселоне" продлится до 21 февраля. Затем, после нескольких дней отдыха, пилоты вновь выедут на трассу 26 февраля, где будут работать до 1 марта.

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