Феттель посетил базу "Феррари" и прошел подгонку сидения

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель посетил базу команду в Маранелло, сообщает Autosport.
Немец прошел подгонку сиденья в новой машине, фигурирующей в команде под кодовым названием Ferrari Project 670, презентация которой состоится в пятницу, 15 февраля – за три дня до старта первых официальных предсезонных тестов в Барселоне.
Как и его новый напарник Шарль Леклер днем ранее, Себастьян пообщался с новым руководителем команды Маттиа Бинотто и группой инженеров, обсудив нюансы подготовки к сезону.
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http://autosport.com.ru/f1/54841-sebastyan-fettel-posetil-maranello-i-proshel-podgonku-sidenya
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