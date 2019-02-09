Феттель посетил базу "Феррари" и прошел подгонку сидения

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель посетил базу команду в Маранелло, сообщает Autosport.

Немец прошел подгонку сиденья в новой машине, фигурирующей в команде под кодовым названием Ferrari Project 670, презентация которой состоится в пятницу, 15 февраля – за три дня до старта первых официальных предсезонных тестов в Барселоне.

Как и его новый напарник Шарль Леклер днем ранее, Себастьян пообщался с новым руководителем команды Маттиа Бинотто и группой инженеров, обсудив нюансы подготовки к сезону.

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