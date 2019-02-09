12:47 9 февраля | Формула-1

Феттель посетил базу "Феррари" и прошел подгонку сидения

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель посетил базу команду в Маранелло, сообщает Autosport.

 Немец прошел подгонку сиденья в новой машине, фигурирующей в команде под кодовым названием Ferrari Project 670, презентация которой состоится в пятницу, 15 февраля – за три дня до старта первых официальных предсезонных тестов в Барселоне.

 Как и его новый напарник Шарль Леклер днем ранее, Себастьян пообщался с новым руководителем команды Маттиа Бинотто и группой инженеров, обсудив нюансы подготовки к сезону.

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Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/54841-sebastyan-fettel-posetil-maranello-i-proshel-podgonku-sidenya

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