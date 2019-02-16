Экс-инженер "Уильямса" станет техническим консультантом "Формулы-1"

Бывший технический директор "Уильямса" Роб Смедли, покинувший команду несколько месяцев назад, займет пост в администрации "Формулы-1". Британский инженер будет техническим консультантом.

– Целью моей работы будет прояснение сути технологий, используемых в "Формуле-1", – цитирует официальный сайт серии Смедли. – Я буду объяснять на различных платформах, как идет "Гран-при", почему инженеры команд принимают те или иные решения.

Меня убедил занять этот пост Росс Браун. Мы с ним пришли к выводу о том, что в "Формуле-1" сейчас невероятное количество информации, к которой у многих просто нет доступа. Мы можем многое рассказать о "Формуле-1" тем, кто хочет в нее погрузиться.