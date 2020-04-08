Международные клубные турниры
Йозеф Блаттер: «В основе решения ФИФА по ЧМ-2018 и ЧМ-2022 лежало джентльменское соглашение»
08:11
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках чиновникам ФИФА при выборе хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
— В основе решения исполкома ФИФА лежало исключительно джентльменское соглашение, вот и все, — приводит France24 слова Блаттера.
В заключении прокуратуры США говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу России, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали миллион долларов.