Йозеф Блаттер: «В основе решения ФИФА по ЧМ-2018 и ЧМ-2022 лежало джентльменское соглашение»

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках чиновникам ФИФА при выборе хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

— В основе решения исполкома ФИФА лежало исключительно джентльменское соглашение, вот и все, — приводит France24 слова Блаттера.

В заключении прокуратуры США говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу России, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали миллион долларов.