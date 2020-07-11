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В этот день мир узнал нового чемпиона мира по футболу. Иньеста принес Испании долгожданный трофей

11 июля 2020, 10:33
Сборная Испании после победы на чемпионате мира-2010. Фото AFP
Сборная Испании после победы на чемпионате мира-2010. Фото AFP
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Сегодня, 11 июля, исполнилось 10 лет победе сборной Испании на чемпионате мира-2010. В финальном матче «красная фурия» одолела Голландию — 1:0. Единственный мяч в дополнительное время провел Андрес Иньеста.

Победный турнир испанцы начали с поражения от Швейцарии (0:1). Затем им удалось побелить Гондурас (2:0) и Чили (2:1). В плей-офф сборная поочередно одолела Португалию, Парагвай и Германию. Все игры, как и финал, завершились со счетом 1:0.

Это золото стало для Испании первым на чемпионатах мира. Чемпионат Европы команда выигрывала трижды — в 1964, 2008 и 2012 году.

Испания — восьмой и пока последний чемпион мира. Помимо нее, турнир выигрывали Уругвай (2 раза), Италия (4 раза), Германия (4 раза), Бразилия (5 раз), Англия, Аргентина (2 раза) и Франция (2 раза).

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