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Сегодня, 13:30

Бразилия — Аргентина: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026

Бразилия сыграет с Аргентиной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси, сборная Аргентины.
Фото Reuters

Бразилия сыграет с Аргентиной в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 в ночь на 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и начнется в 3.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи Бразилия — Аргентина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — 03.25 по московскому времени. Также игру можно посмотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko (необходимо подключить платную подписку).

В последних 5 личных встречах дважды побеждала Аргентина (1:0, 1:0) и столько же побед у бразильской команды (2:0, 1:0). Еще одна игра завершились вничью — 0:0.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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