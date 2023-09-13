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Сегодня, 15:17

Скалони прокомментировал отсутствие Месси в матче Аргентины с Боливией

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал пропуск форвардом Лионелем Месси матча 2-го тура отбора на ЧМ-2026 против Боливии (3:0).

«Месси не был готов играть. Вчера он пытался восстановиться, но чувствовал себя некомфортно, поэтому мы не стали идти на риск. Он был не в форме. Вчера на тренировке мы хотели, чтобы он попытался, но он даже не попробовал», — сказал Скалони журналистам.

В октябре сборная Аргентины в отборе на чемпионат мира-2026 проведет матчи против Парагвая и Перу.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Боливии по футболу
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