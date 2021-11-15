«Россия не стала демократичнее и либеральнее после ЧМ-2018». Бывший футболист сборной Германии высказался о ЧМ в Катаре

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер поделился мнением о том, станет ли Катар более открытой страной после проведения чемпионата мира в 2022 году.

«ФИФА будет несложно четыре недели показывать фотографии, которые создадут впечатление прогресса без кардинальных изменений в стране.

Но я не верю, что только за счет одного чемпионата мира по футболу начнется стабильное улучшение. Россия не стала демократичнее и либеральнее после ЧМ-2018.

Если говорить прямо, то страны арабского мира — важный рынок с мощными спонсорами, они подали лучшую заявку, поэтому мы сыграем там», — приводит слова Хитцльшперегера Kicker.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.