Каннаваро: «После чемпионата мира 2006 года я бы стоил около 100 миллионов фунтов»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о росте трансферных сумм и зарплат в футболе.

«Сейчас игроки по делу стоят и получают больше, чем раньше, — приводит слова Каннаваро The Sun. — Это связано с финансами в футболе, сейчас футболисты — главные действующие лица. Победа на чемпионате мира делает нормального футболиста легендой».

По мнению бывшего защитника, его «Золотой мяч» стал выдающимся результатом, но был лишь следствие его выступлений на чемпионате мира 2006 года.

«Я не знаю, сколько бы стоил сегодня. После чемпионата мира 2006 года я бы стоил около 100 миллионов фунтов!» — сказал он.

Каннаваро был капитаном сборной Италии на победном чемпионате мира 2006 года. В том же году он был признан лучшим футболист мира.