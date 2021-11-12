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В Москве похитители требуют выкуп за болельщика из Нигерии

10:51

Футбольный болельщик из Нигерии, приехавший на чемпионат мира 2018 года в Россию, стал жертвой похитителей, сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, 35-летний Носаги Имархягбе хотел посмотреть игры чемпионата мира, но женился и остался жить в Москве.

О похищении мужчины заявил его земляк. По его словам, Имархягбе пропал в ноябре, и через несколько дней с его родными связались похитители, которые потребовали выкуп. Похитители уже получили от родственников около пяти тысяч долларов.

Местонахождение нигерийца по-прежнему неизвестно. Последняя геолокация на его телефоне — район Вешняки.

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