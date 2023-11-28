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Сегодня, 17:07

Сборная Франции вышла в финал юношеского чемпионата мира

Виктория Кравченко
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Сборная Франции стала вторым финалистом юношеского чемпионата мира по футболу среди футболистов до 17 лет. В полуфинале французы обыграли команду Мали — 2:1.

У африканской команды единственный гол забил Ибраима Диарра. На 55-й минуте у малийцев удалили игрока, а уже спустя минуту французы реализовали численное преимущество — забил Иванн Тити. На 69-й минуте отличился Исмаэль Бунеб.

В финале Франция сыграет со сборной Германии. Игра состоится 2 декабря.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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