Сборная Франции вышла в финал юношеского чемпионата мира

Сборная Франции стала вторым финалистом юношеского чемпионата мира по футболу среди футболистов до 17 лет. В полуфинале французы обыграли команду Мали — 2:1.

У африканской команды единственный гол забил Ибраима Диарра. На 55-й минуте у малийцев удалили игрока, а уже спустя минуту французы реализовали численное преимущество — забил Иванн Тити. На 69-й минуте отличился Исмаэль Бунеб.

В финале Франция сыграет со сборной Германии. Игра состоится 2 декабря.