Дани Алвес хочет сыграть на чемпионате мира-2022

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес заявил, что мечтает сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Этим летом 36-летний игрок вернулся на родину и подписал контракт с "Сан-Паулу".

"Я мечтаю сыграть на следующем чемпионате мира. Но мне нужно, чтобы команда и партнеры верили в меня, – приводит слова Алвеса Yahoo News. – Я приехал в "Сан-Паулу", чтобы давать результат. Не стоит думать, что я здесь, чтобы просто доигрывать карьеру. У меня еще есть цели".

Алвес дебютировал в сборной Бразилии в 2006 году. С тех пор он провел за национальную команду 115 матчей. Вместе с командой он по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.