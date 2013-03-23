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23 марта 2013, 09:37

Дидье Дешам: "Играть от обороны с Испанией - не вариант"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье ДЕШАМ. Фото REUTERS
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам по окончании матча отборочного турнира ЧМ-2014 с Грузией (3:1) выразил неудовлетворение пропущенным голом. Также специалист подчеркнул, что в следующей встрече с Испанией, которая состоится 26 марта, команда не будет думать только об обороне.

– Играть с Испанией, думая исключительно об обороне, не вариант, – приводит Goal.com слова Дешама. – Мы должны сохранить первое место в группе и после вторничного матча, и, конечно, по итогам отборочного турнира. Естественно, ничейный результат испанцев в матче с финнами стал для нас сюрпризом, но это лишний раз доказывает, что проходных матчей не бывает. Что же касается победы над Грузией, то меня огорчил пропущенный гол.

Дидье Дешам
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