Макаллистер признался, что ему сложно представить сборную Аргентины без ди Марии и Месси

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер порассуждал о возможном обновлении состава национальной сборной.

«Нам повезло с составом с ди Марией, Отаменди и Месси. Сейчас сложно представить команду без них. Мы хотим, чтобы они всегда играли за сборную, ведь они наши лидеры. Надеюсь, тот день, когда они захотят уйти, никогда не настанет», — заявил Макаллистер в эфире DSports Radio.

В декабре 2022 года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, который проходил в Катаре. В финале турнира аргентинцы оказались сильнее Франции в серии пенальти.



